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Общество

Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ

20:07, 13 апреля 2022
Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ Фото: pixabay.com
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Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN. Он добавил, что от газа зависит промышленность разных стран.

Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <...> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу, — сказал Нехаммер.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг ранее сообщил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России. По его словам, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и шагах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.

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