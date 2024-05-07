Велогонщица Любимова раскрыла, почему ушла в сборную Франции Велогонщица Любимова перешла в сборную Франции из-за лучшей организации

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Российская велогонщица Валерия Любимова в интервью на YouTube канале издания Le Parisien рассказала, что перешла в сборную Франции из-за лучшей организации спортивной структуры. Кроме того, она заявила о несогласии со «сложившейся ситуацией» в России.

Мы уехали из России, поскольку были не согласны со сложившейся ситуацией. Мы не могли оставаться. Я выбрала Францию, поскольку здесь все более организованно. В России все тренируются каждый сам по себе, а во Франции есть структуры, которые помогают добиваться серьезных результатов, — сказала спортсменка.

Любимова получила французское гражданство по ускоренной программе в 2023 году. Тогда девушке было 17 лет. Спортсменка вошла в команду BMX Pole France, располагающуюся в Монпелье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии ОИ в Париже заявил, что хочет предложить «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий. По мнению французского лидера, оно должно послужить посланием всему миру.

Политолог Сергей Марков в свою очередь отметил, что России в ответ на «олимпийское перемирие» необходимо выдвинуть ряд своих условий, одно из которых позволило бы отечественным спортсменам выступать во всех видах спорта и под своим флагом. Марков уверен, что данные требования «просты и справедливы», поэтому Макрон способен решить данные вопросы.