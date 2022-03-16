Песков рассказал о «крайне ненормированном» рабочем дне президента РФ

Эмоциональное состояние президента РФ Владимира Путина находится в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о графике главы государства. По его словам, которые приводит ТАСС, президент работает с утра и до поздней ночи.

Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа [окончания рабочего дня], — уточнил Песков.

Ранее Песков рассказал, что персональные санкции в отношении американских политиков, в том числе президента США Джо Байдена, не означают отказа от контактов, добавив, что ограничения согласовывались с главой государства Владимиром Путиным.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении Байдeна, госсекретаря США Энтони Блинкeна и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской aдминистрации. Отмечается, что с 15 марта этого года в российский «cтоп-лист» включаются на основе взаимности министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитeта начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американcких деятелей.

Официальный представитель Белого дома Джен Пcаки, комментируя эти ограничения, заявила, что попавшие под российские контрcанкции бывшие и нынешние сотрудники администрации президента CША не планировали туристические поездки в Россию и не имеют счетов в ней.