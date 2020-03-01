https://static.news.ru/photo/c60dc398-5c0f-11ea-a92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Великий пост начался 2 марта у православных верующих. Он продлится до 19 апреля — начала Пасхи.

Это самый длительный в церковном календаре и самый строгий по ограничениям пост. Самые жёсткие его недели — первая и последняя, называемые Страстными.

Начало Великого поста прокомментировал патриарх Кирилл, назвав соблюдение всех условий подвигом.

Перед нами открывается подвиг Четыредесятницы, поприще поста и молитвы. Направлены пост и молитва, именно на то, чтобы нам попытаться победить грех в самих себе, — приводит слова главы РПЦ РЕН ТВ.

Но главным условием прощения для верующих является осознание своего греха, а не отказ от пищи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне наступления Великого поста у православных принято примиряться друг с другом. По словам завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерея Павла Великанова, просить прощения у того, с кем вообще нет никаких отношений, по меньшей мере странно.