«Великая группа»: Шевчук о кончине легендарного музыканта коллектива ELO Шевчук после кончины Ричарда Тэнди признался в любви к песням группы ELO

Фото: Alexey Vysotskiy/Russian Look/Global look Press

Юрий Шевчук

Музыкант, основатель и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с NEWS.ru отреагировал на смерть участника культового британского музыкального проекта Electric Light Orchestra Ричарда Тэнди. Он назвал исполнителей великими людьми.

Великая группа. Замечательные мелодии, аранжировки великолепные. Я очень люблю их музыку. Жаль слышать о смерти Ричарда Тэнди, царствие ему небесное, — сказал Шевчук.

Ранее советский и российский рок-музыкант Сергей Рыженко заявил, что продюсер Андрей Тропилло является одним из фундаментов отечественной рок-музыки, а его смерть — невосполнимая утрата. По его словам, потерян еще один легендарный представитель класса рокеров. Артист назвал его смерть «завершением эпохи».

Также сообщалось о смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой. Народная артистка России скончалась на 85-м году жизни. По словам ее помощницы, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. Похороны Моргуновой прошли 14 марта на Троекуровском кладбище.

Кроме того, стало известно о смерти Александра Ширвиндта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.