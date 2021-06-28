«Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от COVID

В России может появиться ещё одна вакцина от коронавируса. Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы в Минздрав для регистрации нового препарата. Он будет называться «ЭпиВакКорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств ведомства.

Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, — говорится в реестре Минздрава.

Вакцину планируют выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров». Её создали на основе пептидных антигенов. Исследование препарата начали в апреле, а закончат только в сентябре.

Ранее советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор» в Новосибирске, не работает.

В России официально зарегистрированы и используются четыре вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».