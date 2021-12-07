«Вектор» опроверг информацию о вознаграждении для создателей «ЭпиВакКороны»

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за её создание, сообщили РИА Новости в ГНЦ ВБ «Вектор». Речь идёт о 12 медиках, в том числе о руководителе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за разработку, — говорится в сообщении.

В центре отметили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина «ЭпиВакКoрона» выпускается только в рамках государственного заказа. Поэтому разработчики не получaют авторского вознаграждения за использование изобретения.

Ранее сообщалось, что полный курс прививок от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона россиян. По словам создателей препарата, он безопасен и легко переносится пациентами.

Главный научный сотрудник центра Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V», Анатолий Альтштейн раскритиковал «ЭпиВакКорону». Он заявил, что это — «несчастье», а не вакцина, поскольку она неэффективна.