«Вектор» рассказал о вакцинации «ЭпиВакКороной» более 1 млн россиян

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» от коронавируса прошли уже больше 1 млн россиян. Его слова приводит ТАСС.

На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан. И мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении, — сказал он.

Максютов заметил, что препарат поступил в гражданский оборот в октябре 2020 года. Произведено уже более 4 млн доз этой вакцины только за текущий год.

Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ. Новый государственный контракт был заключён 16 июля, — добавил гендиректор «Вектора».

Ранее член инициативной группы участников клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» Андрей Криницкий заявил, что если препарат не работает, то все привитые им находятся в смертельной опасности.