Что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?

Представим, что ученые совершили прорыв: человек способен напрямую понимать животных — мысли, эмоции, желания. Без гаджетов и переводчиков с хвостом. Просто телепатическая связь. Коты наконец-то объясняют, для чего они сбрасывают чашки со стола, собаки начнут умолять не надевать на них глупый костюм супермена, а коровы поднимут настоящий бунт из-за плохих условий содержания на ферме.

В новом материале NEWS.ru попробуем разобраться — что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?

Научная фантастика или следующий шаг эволюции — что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?

Пофантазируем и постараемся разложить по полочкам — что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными? У фантастического сценария могут быть как плюсы, так и минусы. Начнем с положительных моментов:

Если животные сообщают, когда им больно, страшно или плохо, можно сделать условия их жизни (и даже забоя, если он сохранится) максимально гуманными. Взаимодействие с дикими животными становится максимально эффективным. Теперь общаться со зверями можно без применения физического насилия. Капканы и колючую проволоку можно убрать. Скачок в развитии зоологических наук. Специалисты могут углубить свои знания и лучше понять, как устроен животный мир, а возможно, и наш.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

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Без минусов тоже не обойдется:

Информационная перегрузка. Если не научиться «настраивать канал», можно сойти с ума от нескончаемого потока мыслей. Животные окружают нас повсюду — голуби у помойки, собаки на прогулке, случайно встреченная крыса за ларьком с овощами, подъездный кот и даже жужжащий над ухом комар могут превратить жизнь в хаос. Если животное может выразить волю и страдание, станет ли оно юридически субъектом? Возможны иски, новые формы «согласия», этические комитеты по обращению с животными. Сложно назвать этот пункт отрицательным, но он точно вызовет массу споров и трудностей, под которые обществу придется адаптироваться. Телепатия не значит «одинаковое мышление». Всегда есть шанс, что нам будет сложно понять животных, потому что их логика, мотивация, восприятие мира совсем иные. В целом человеку проще воображать антропоморфных существ, но надо понимать, что животный мир сильно отличен от нашего. Есть шанс, что телепатическое общение будет доступно для расшифровки только профессионалам, обывателям же придется туго.

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