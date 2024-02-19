Веганам и миллениалам присвоили официальные ударения Лингвист Каленчук: в России готовится к выпуску Большой словарь ударений

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В России завершена работа над первым в стране Большим словарем ударений русского языка, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» один из авторов издания, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, член-корреспондент Российской академии образования Мария Каленчук. По ее словам, причинами создания словаря стали изменения звукового строя русского языка и большое количество неологизмов.

Какие-то нормы устаревают, уходят, а словари продолжают их отражать. <...> Например, форма прошедшего времени целого ряда глаголов до сих пор фиксируется с ударением на первый слог: ждАло, звАло. Но в современном мире практически все люди говорят: ждалО, звалО. И такого рода изменений огромное количество, — пояснила лингвист.

Также создать словарь ударений вынудило огромное количество неологизмов, например, «веган», «ковид», «миллениал», которые требуют пояснения для их правильного произношения. При этом произношение таких слов, как «творог» и «свекла», по-прежнему останется допустимым как с ударением на первом слоге, так и на втором. При этом авторы словаря руководствовались не принципами «мне так кажется» или «так написано в других словарях».

Это для нас не аргумент. Для нас аргумент, что если, предположим, какое-то слово пятьдесят из ста не случайных, а образованных людей говорят так, а другие пятьдесят — по-иному, это значит, что надо разрешать оба варианта. <...> Все такие примеры мы иллюстрируем цитатами, — подчеркнула Каленчук.

Она добавила, что новый словарь будет полезен широкому кругу пользователей — от школьников и учителей до журналистов — в первую очередь звучащих СМИ. В словаре содержится около 30 тысяч слов, он уже сдан в издательство, выпуск ожидается в конце этого года.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане России владеют языками, которые лингвисты признают вымершими. Согласно данным последней Всероссийской переписи населения, среди них алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский языки. Еще один язык — орочский — классифицируется как «заснувший».