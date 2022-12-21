Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале стали Гузеева, Пельш и другие

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, сообщает пресс-служба канала. Также там заявили, что продолжаются съемки «Новогодней ночи „Двадцать лет спустя“».

Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной «Новогодней ночи» на Первом канале, — сообщили на Первом канале.

Ранее телеведущий Иван Ургант сообщил, что не знал о том, что режиссер Евгений Кулик решил не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры».

Новая Зеландия ввела санкции против генерального директора Первого канала Константина Эрнста и главы Минцифры Максута Шадаева. Кроме того, под ограничения попали ряд сотрудников российских СМИ.