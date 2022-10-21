Ведущий «Жить здорово!» рассказал, как не заболеть осенью Иммунолог Продеус: для укрепления иммунитета нужно рационально питаться и избегать стресса

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Чтобы не заболеть осенью, россиянам следует вовремя ложиться спать, избегать стресса и рационально питаться, пишет LIVE24 со ссылкой на врача-педиатра, иммунолога и ведущего программы «Жить здорово!» Андрея Продеуса. По его словам, также поддержать иммунитет поможет частое проветривание помещений, поскольку в закрытых помещениях вирусы легче распространяются. Эксперт также призвал прививаться от гриппа, так как вакцинированный организм сможет быстро заблокировать возбудитель вируса.

Для поддержания иммунитета врач рекомендовал практиковать рациональное питание, употребляя продукты, содержащие железо и витамин D.

Сейчас у соотечественников сохраняется латентный дефицит железа, а у 70% населения в связи с климатическими особенностями территории проживания — дефицит витамина D, — отметил Продеус.

Иммунолог добавил, что еще одним действенным способом укрепить иммунитет является нормализация режима сна. Он напомнил, что организм человека активно восстанавливается именно в период с 23 часов вечера до 3 часов ночи. Кроме того, вероятность заболеть повышается при стрессе.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что люди, которые по разным причинам не хотят вакцинироваться, могут заняться профилактикой гриппа с помощью витаминотерапии, обильного питья и использования противовирусных интраназальных препаратов в виде спрея или сухого инсуфлятора. По его словам, укрепить иммунитет также помогут овощи и зелень.