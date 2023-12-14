Ведущий прямой линии Павел Зарубин: кто он такой, сколько лет, где работает Журналист Павел Зарубин помогает Путину отвечать на вопросы россиян

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Павел Зарубин

Журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская помогают вести прямую линию президента России Владимира Путина, сегодня, 14 декабря. Что известно о Зарубине, каким был его профессиональный путь?

Что известно о прямой линии Путина

Сегодня, 14 декабря, Владимир Путин проводит юбилейную, 20-ю прямую линию и одновременно — 18-ю большую пресс-конференцию. Как и в 2020 году, мероприятия решили объединить.

В Кремле объяснили, что такой формат позволит подвести итоги года сразу по всем направлениям. Программа получила новое название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прямая линия началась в 12:00.

Что известно о Павле Зарубине

Павел Зарубин родился 7 сентября 1981 года. Он — политический обозреватель ВГТРК, автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин».

В 2000 году Зарубин начал работу репортером в службе новостей телекомпании «Четвертый канал» в Екатеринбурге, в 2022 году победил в первом всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион» в номинации «Репортер»,

В 2003 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. С ноября 2003 года — корреспондент программы «Вести» телеканала «Россия 1».

С 2005 года входит в кремлевский пул журналистов. За это время работал на различных саммитах в десятках стран мира.

С осени 2018 года Зарубин — автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин». В апреле 2019 года он стал первым журналистом в мире, которому удалось получить эксклюзивный комментарий лидера самой закрытой страны мира — КНДР — Ким Чен Ына.

В июне 2019 стал единственным российским тележурналистом, сумевшим взять комментарий у экс-лидера США Дональда Трампа (тогда он был действующим президентом страны), о его только что прошедших переговорах с президентом России. Личный оператор Путина случайно снял момент, как пресс-секретарь Песков докладывал о произошедшем президенту: «Хулиган Зарубин отловил Трампа и спросил: „Что вы думаете о Путине?“».

В июне 2019 был ведущим «Прямой линии с Владимиром Путиным», в 2020–2021 записал несколько эксклюзивных интервью с российским лидером о ключевых международных и российских событиях.

О личной жизни и своей семье Зарубин не рассказывает. По информации СМИ, журналист жена на Марии Калашниковой, которая была его однокурсницей.

Что известно о Екатерине Березовской

Екатерина Березовская родилась 4 февраля 1990 года. Она окончила факультет журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Во время учебы Березовская параллельно работала на каналах РЕН-ТВ и «Россия 1». До 2014 года ведущая делала репортажи для ВГТРК.

После окончания вуза журналист стала вести программы на Первом канале. В 2016 году вышел фильм-расследование «Болезни высших достижений», который стал ответом комиссии WADA, обвинившей российских спортсменов в употреблении допинга. Одним из соавторов этого проекта была Березовская.

С 2017 года она начала работать в проекте «Первая студия». В 2020 году заняла место Екатерины Андреевой в программе «Время».

Также Березовская была ведущей прямой линии с президентом России в июне 2021 года. С января 2023 года она находится в санкционном списке Украины.

Читайте также:

Почему подорожали яйца и сбежал Чубайс: острые вопросы Путину от россиян

«Почему занимаются люди, не государство?»: Путина спросили о помощи военным

Будет ли новая волна мобилизации в РФ? Что Путин сказал на прямой линии