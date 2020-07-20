Ведущий Первого канала получил штраф за запрещённую символику

https://static.news.ru/photo/cc2274b4-c9b9-11ea-a36a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Колесов Фото: evgeny.kolesov/vk.com

Останкинский суд Москвы обязал журналиста Евгения Колесова выплатить штраф в размере одной тысячи рублей за демонстрацию запрещённого символа «квадрат Сварога» на сайте организации «Сила закона», президентом которой он является.

Согласно решению суда, специалиста по КНР, автора и ведущего программы «Открытие Китая» на Первом канале, а также романа «Китаец» признали виновным в пропаганде либо публичной демонстрации нацистской или схожей с ней атрибутики или символики.

Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, — говорится в решении суда.

При этом там не уточняется, какой предмет имеется в виду. Сам Колесов не признал свою вину, подчеркнув, что логотип в виде звезды организация использовала около двух недель и ему не было известно, что он является так называемой звездой Сварога. Сейчас символ убран с сайта, передаёт ТАСС.

На странице «Силы закона» указано, что это общественная организация, содействующая защите прав. Её миссия заключается в борьбе с ложью, обманом, мошенничеством и «иным безобразием, из-за которого страдают законные интересы граждан и компаний».

Ранее NEWS.ru писал, что безработный житель Вологды хотел продать в Сети монету времён нацистской Германии. К объявлению он добавил изображение запрещённой символики. Из-за этого сотрудники полиции оформили на мужчину протокол о демонстрации нацистской символики в Интернете.