Ведущий «Опасных связей» рассказал, из-за чего происходят измены

Измены происходят из-за многих факторов, но зачастую из-за слишком стремительного начала отношений, рассказал ведущий телешоу «Опасные связи» Дмитрий Рыбин изданию «Слово и Дело». Он считает, что также парам не хватает понимания самих себя и диалога друг с другом.

Зачастую отношения начинаются слишком рано. Ещё до того, как вы поняли друг друга. В начале мы все любим делать вид, что мы классные, интересные, у нас много хобби, изучаем 12 языков. А потом мы раскрываемся. И начинаем задавать вопросы или ещё хуже — не задавать их. Кто-то смиряется с этим фактом и идёт искать что-то на стороне. Плюс ко всему — недостаточный уровень саморазвития. Потому что люди иногда сами не понимают, как они относятся к себе по-настоящему. Знают ли они себя, знают ли на что они способны, — заявил Рыбин.

Он добавил, что нельзя выделить, кто изменяет чаще — мужчины или женщины, эта статистика меняется так же быстро, как «курс биткоина».

«Опасные связи» — реалити-шоу, в котором ведущие проводят расследования по запросу героя, который подозревает партнёра в неверности. По словам Рыбина, истории в новом сезоне всё более интересные и запутанные.

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