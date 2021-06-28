«Никогда такого не видел»: ведущий НТВ Бабаян показал затопленный Останкино

Российский журналист и ведущий НТВ Роман Бабаян в своём Telegram-канале показал затопленный коридор телецентра «Останкино» в Москве. Он отметил, что «никогда такого не видел». 28 июня на столицу обрушились сильные дожди с грозами.

Первый этаж телецентра Останкино. Затопило. Никогда такого не видел, — написал Бабаян.

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, начался дождь. МЧС предупредило горожан о возможном шквалистом усилении ветра до 22 м/с. Ведомство отправило жителям и гостям города СМС-сообщения, где говорится, что помимо дождя в столице ожидаются ливень, гроза и град.

По информации «Гисметео», дождь продолжится до 15:00 29 июня. При этом воздух охладится до 20–24 градусов. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о «суперливне». По его словам, самым опасным будет период с 15:00 до 21:00.

Из-за разгула стихии в подземке мегаполиса закрыли несколько станций. На Калужско-Рижской (оранжевой) линии прекратили работу станции «Тёплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская», на Филёвской (голубой) линии закрыли все станции от «Киевской» до «Кунцевской». Кроме того, произошёл сбой в движении трамваев.

Чуть позже в Сети появилось видео, на кадрах которого москвич переплывает проезжую часть одной из улиц Богородского района российской столицы. А журналист RT Антон Красовский встретил суперливень в Москве полуголым, выйдя на балкон. Ролик с бушующей стихией он опубликовал в своём Telegram-канале «Гей не передержке». На кадрах мужчина стоит под проливным дождём с обнажённым торсом.