Ведущий эпидемиолог Китая рассказал, когда наступит пик пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/da8d9e6a-7c80-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пик пандемии коронавируса в мире. По его словам, эпидемия развивается разными темпами. В отличие от Китая, в других странах очень много непредвиденных факторов.

Он отметил, что если всё будет продолжаться в таком же темпе, то переломного момента можно ждать через пару недель.

Если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно ещё две недели, — приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что эпидемия пойдёт на спад только в случае принятия более жёстких мер. В качестве примера он привёл ситуацию в Италии, где, несмотря на большое число заражений, есть города, практически нетронутые COVID-19.

Там есть очень маленькие города, где очень жёсткие меры, люди соблюдают дистанцию, люди носят маски, там практически нет заражений, такая большая разница внутри одной страны, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с приходом лета можно ожидать снижения темпов распространения коронавируса. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. Он рассказал, что оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов. При этом сухая жара не способствует распространению COVID-19.