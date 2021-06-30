Ведущие прямой линии Путина объяснили проблемы со связью кибератаками

Ведущие в ходе прямой линии президента Владимира Путина заявили, что на систему трансляции совершаются DDoS-атаки. Так они объяснили периодически возникающие проблемы со связью.

Одна из ведущих программы Екатерина Березовская сказала главе государства, что из-за сильных атак прерывается связь с жительницей Новокузнецка Еленой Калининой.

Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки, — подчеркнула журналистка.

Эту информацию журналистам РИА Новости подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока неизвестно, откуда идут атаки.

Проблемы со связью также прокомментировала в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Не представляю, что чувствует человек, который видит по телевизору, как Путин хочет с ним поговорить по телефону, а звонок срывается, — написала она.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

Во время прямой линии ведущие регулярно выводят авторов обращения для онлайн-общения. При этом наблюдаются регулярные проблемы со связью: у некоторых людей пропадает звук, у некоторых — изображение, в одном случае обращающийся несколько раз отвлекался, чтобы сбросить входящий звонок на телефоне, который использовал для связи с Путиным.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии Путина.