Ведущие московские аэропорты готовы к возобновлению международных полётов

https://static.news.ru/photo/6aa80858-c2ce-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к восстановлению международных перелетов, начиная с 15 июля текущего года.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах трех аэропортов. В Домодедово при этом уточнили, что аэропорт направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.

Ранее стало известно, что Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу международного терминала D, закрытого 1 апреля, а с 15 июля восстановить движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Росавиация уже направила обращения авиавластям нескольких стран с предложением по возобновлению перелётов, говорится в сообщении ведомства. Некоторые из этих государств уже направили ответные предложения. С какими именно странами ведётся диалог в агентстве не конкретизировали.

Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора сообщили , что в список стран, которые откроются для россиян на первом этапе (всего их будет два), вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия, писал NEWS.ru.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.