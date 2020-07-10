Ведущие московские аэропорты готовы к возобновлению международных полётов

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к восстановлению международных перелетов, начиная с 15 июля текущего года.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах трех аэропортов. В Домодедово при этом уточнили, что аэропорт направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.
Ранее стало известно, что Шереметьево
Росавиация уже направила обращения авиавластям нескольких стран с предложением по возобновлению перелётов, говорится в сообщении ведомства. Некоторые из этих государств уже направили ответные предложения. С какими именно странами ведётся диалог в агентстве не конкретизировали.
Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.
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