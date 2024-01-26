Раскрыты уловки порноактеров для увеличения гениталий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчины порноактеры для визуального увеличения гениталий пользуются выгодными ракурсами, правильно выставленным освещением, а также делают интимную стрижку и снимаются с миниатюрными девушками, заявила автор подкаста о сексе Кейтлин Нил. По ее словам, для этого за кадром работает целая команда.

По ее словам, все начинается с грамотного подбора актеров, чтобы они смотрелись гармонично и выглядели выгоднее на фоне друг друга. Собственно, этим, по ее словам, и объясняется тот факт, что мужчины обычно гораздо крупнее, чем их партнерши, пишет Daily Star.

Дело не только в стратегически расположенной камере. Вся съемочная площадка освещена таким образом, чтобы гениталии исполнителя выглядели большими, — пояснила ведущая.

По ее словам, есть еще один популярный способ визуально увеличить размер гениталий: для этого нужно похудеть и избавиться от всех волос в интимной зоне.

Одинокое дерево в чистом поле куда заметнее, чем дерево в лесу, — уточнила она.

Ранее пользователи Reddit поделились самыми неловкими ситуациями с партнершами во время секса. По их словам, девушки вспоминали о родственниках и рассказывали жуткие истории о бывших избранниках.