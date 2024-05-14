Ведущая Первого канала улетела из России в недружественную страну Телеведущая Ольга Ушакова призналась, что улетела с мужем в Англию

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ольга Ушакова

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова рассказала, что улетела из России с мужем, бизнесменом Адамом Каримом. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналистка призналась, что сделала перерыв в плотном рабочем графике и вместе с мужем отправилась в романтическую поездку по Англии.

Я люблю короткие спонтанные поездки больше, чем запланированный основательный отпуск. После интенсивной рабочей первой половины мая мне просто был необходим этот глоток свежего воздуха... Эти короткие вылазки для нас с мужем как раз идеальный вариант, — написала она.

Журналистка подчеркнула, что в поездку они отправились без своих четырех дочек. Ушакова считает, что родителям обязательно нужно отдыхать вдвоем.

Ранее StarHit писал, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), ставший известным после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечается, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.

В конце марта Васильев заявил, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждет приема. Позже он удалил видео и упоминания об этом со своей страницы.