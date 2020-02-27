https://static.news.ru/photo/860c036c-5945-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Кристина Кокаева Фото: smilikokaeva/instagram.com

Телеведущая Кристина Кокаева пожаловалась на дискриминацию, которая царит на осетинском телевидении. По её словам, там блокируют эфир для спортсменок, преуспевших в «мужских» видах спорта.

Это стало причиной её ухода с телеканала «Осетия-Ирыстон».

Случаем, переполнившим чашу терпения, по её словам, стал новогодний выпуск программы с участием чемпиона мира по кикбоксингу Тимура Айлярова и чемпионки мира по армрестлингу Ирины Макеевой. Девушку было велено из передачи убрать.

Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин, — рассказала Кокаева в Instagram.

Она подчеркнула, что такая политика канала идёт вразрез с её принципами, а подстраиваться под цензуру она оказалась не готова.

По словам телеведущей, когда она приняла решение об увольнении, к ней подсылали парламентёров и сулили «шоколадные» условия работы. Однако журналистка пошла на принцип и заявила, что возвращаться на телеканал не намерена, пишет телеканал «360».

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