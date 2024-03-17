«Ведро со смолой»: боец ВС РФ рассказал о способе обманывать Javelin Котенок: танкисты ВС РФ обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром

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Военнослужащий из Донецкой Народной Республики Дмитрий с позывным Панда в беседе с российским военкором Юрием Котенком рассказал, что бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin, находящиеся на вооружении ВСУ, с помощью ведра с горящей смолой. Датчики ракет реагировали на тепловое излучение племени.

С помощью штанги и ведер со смолой мы обманывали «Джавелины». Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка, — отметил он в Telegram-канале военкора.

Ранее Котенок писал, что одной из причин успешной операции Вооруженных сил в России в Авдеевке стал спящий пулеметчик ВСУ. По его словам, перед взятием города под свой контроль ВС России нейтрализовали заснувшего пулеметчика, что стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ.

Один из бойцов, участвовавших в операции по взятию Авдеевки, рассказал: после того как уснувший украинский пулеметчик был ликвидирован, военнослужащие на протяжении всей ночи вели огонь по укрепрайону ВСУ «Чебурашка» и воинской части. Собеседник Котенка выразил уверенность, что это в первую очередь помогло бойцам ВС РФ установить контроль над городом.