«Ведомости» восстановили сайт, но без статьи Сафронова

Сайт газеты «Ведомости» снова доступен, однако колонки советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста издания Ивана Сафронова на нём нет.

При попытке зайти на страницу материала появляется ошибка 404. При этом газета опубликовала новость о включении недоступной колонки в дайджест Кремля.

vedomosti.ru

Кроме того, на сайте опубликовано «информационное сообщение», где редакция извиняется за доставленные в связи с отключением сайта неудобства.

Сегодня, 23 июля, в результате технического сбоя сайт «Ведомостей» оказался временно недоступен для читателей. В настоящее время работа сайта частично восстановлена. Полное восстановление ресурса займёт некоторое время, — говорится в тексте.

NEWS.ru не удалось получить комментарий от представителей издания, в редакции не ответили на звонки.

Колонка Сафронова с заголовком «Шпионов делать из этих людей» появилась на сайте газеты в ночь на 23 июля. Утром 23 июля она оказалась недоступна: при переходе по ссылке открывалась ошибка 404. При этом сайт издания работал штатно. Позднее прекратил открываться весь сайт газеты, вместо страниц появлялась ошибка 502. В издании объяснили ситуацию DDoS-атакой на весь сайт газеты.

В своей статье Сафронов написал, что расследование дел о госизмене и шпионаже представляет собой конвейер. В число обвиняемых попадает широкий круг людей, когда-либо контактировавших с любыми иностранцами или даже живущими за границей родственниками.

По словам Сафронова, суд удовлетворяет все ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Этих людей убеждают, в том числе и назначенные адвокаты, пойти на сделку со следствием. Если человек отказывается, о нём на долгое время «забывают». При этом изоляция давит на психику.

Сафронов сам является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей.