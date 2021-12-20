«Ведомости» сообщили о возможном дефиците вина после Нового года

Часть винодельческой продукции может исчезнуть из российских магазинов с 1 января, рассказали представители нескольких виноторговых компаний. По их словам, это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие федерального закона, который ввёл новую классификацию вин. В Минсельхозе эти данные подтвердили, пишут «Ведомости».

Как рассказал президент одного из крупнейших импортёров вина Simple Group Максим Каширин, истечение моратория вызывает тревогу у всей индустрии. По его словам, в обороте по-прежнему находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации и со старыми декларациями соответствия. Такая продукция по закону о виноделии может быть признана контрафактной и изъята, что приведёт к дефициту вин, финансовым потерям и росту теневого рынка. Решением проблемы, по словам Каширина, могло бы стать продление моратория до 1 января 2023 года, чтобы торговые сети успели реализовать всю продукцию, которая не соответствует новой классификации.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что оформление деклараций после окончания моратория будет занимать от полутора до двух с половиной месяцев вместо двух недель по упрощённой процедуре. Как отметил генеральный директор саморегулируемой организации «Винодельческий союз» Борис Катрюхин, стандарты на такие напитки, как коньяк, вино и игристое вино уже скорректированы, тогда как винные напитки могут оказаться вне закона. По словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, недорогие импортные вина с географическими идентификаторами быстро распродаются, чего нельзя сказать о премиальных и коллекционных винах. Поэтому в их отношении необходимы дополнительные разъяснения.

Ранее Липилин сообщил, что зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году. Основной причиной этого стал плохой урожай винограда в Италии и Франции, а также подорожание комплектующих — пробок, капсул, винтовых колпачков и стеклотары.