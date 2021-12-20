«Ведомости» сообщили о возможном дефиците вина после Нового года

Часть винодельческой продукции может исчезнуть из российских магазинов с 1 января, рассказали представители нескольких виноторговых компаний. По их словам, это связано с тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие федерального закона, который ввёл новую классификацию вин. В Минсельхозе эти данные подтвердили, пишут «Ведомости».
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Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что оформление деклараций после окончания моратория будет занимать от полутора до двух с половиной месяцев вместо двух недель по упрощённой процедуре. Как отметил генеральный директор саморегулируемой организации «Винодельческий союз» Борис Катрюхин, стандарты на такие напитки, как коньяк, вино и игристое вино уже скорректированы, тогда как винные напитки могут оказаться вне закона. По словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, недорогие импортные вина с географическими идентификаторами быстро распродаются, чего нельзя сказать о премиальных и коллекционных винах. Поэтому в их отношении необходимы дополнительные разъяснения.
Ранее Липилин сообщил, что зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году. Основной причиной этого стал плохой урожай винограда в Италии и Франции, а также подорожание комплектующих — пробок, капсул, винтовых колпачков и стеклотары.