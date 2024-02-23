Роскомнадзор запретил показ сериала с дочерью Михалкова «Ведомости»: из онлайн-кинотеатров удалили сериал «Алиса не может ждать»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора, пишут «Известия» со ссылкой на двух топ-менеджеров крупных видеосервисов. Как рассказали представители стримингового сервиса Start, РКН разослал уведомления онлайн-кинотеатрам 22 февраля, поскольку в некоторых эпизодах сериала были обнаружены нарушения.

По словам представителя Start, в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. О какой именно информации идет речь, не уточняется.

С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке, — рассказали в онлайн-кинотеатре.

В центре сюжета девочка-подросток Алиса, страдающая врожденным недугом, из-за которого она скоро перестанет видеть. Мать главной героини, пытающуюся скрывать диагноз девочки, сыграет Анна Михалкова. По сюжету, узнав о заболевании, Алиса заключает контракт с таинственным бизнесменом, который одаривает девочку дорогими подарками за возможность лишить ее девственности после наступления возраста согласия.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана». По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого. После этого в Роскомнадзоре сообщили, что нарушений российского законодательства в картине нет.