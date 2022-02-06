«Ведомости»: Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте

Ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено в начале марта. На его подготовку влияет эпидемиологическая ситуация в стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации главы государства и правительстве.

По словам собеседников издания, в качестве возможных дат оглашения послания рассматриваются 1 и 3 марта. В настоящее время ведётся проработка основных тем выступления главы государства. Подготовка мероприятия зависит от ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон», которая пока остаётся тяжёлой.

По мнению одного из источников, послание Путина к Федеральному собранию может состояться именно 1 марта. На эту же дату запланировано обращение президента США Джо Байдена к конгрессу, но из-за восьмичасовой разницы во времени выступление российского лидера прозвучит раньше. Предположительно, такой расклад может объясняться тем, что в послании будет затронута ситуация с гарантиями безопасности России. Впрочем, в Кремле рекомендуют не увязывать послание президента с какими-либо внешнеполитическими событиями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг предполагаемые даты обращения Путина к Федеральному собранию. Он лишь заверил , что о мероприятии будет сообщено своевременно.

Ранее Песков говорил, что послание президента Федеральному собранию может быть отложено на несколько недель из-за штамма «омикрон». Он отметил, что в условиях пандемии Путин предпочитает комбинированный режим работы. При этом старается минимизировать публичные мероприятия.

В 2021 году Путин озвучил послание парламенту 21 апреля. Предстоящее послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Путина. Традиционно в выступлении глава государства излагает оценку положения дел в стране и обозначает основные задачи на перспективу.