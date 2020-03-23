https://static.news.ru/photo/f416ce82-6d18-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vedomosti/instagram.com

Должность исполняющего обязанности главреда газеты «Ведомости» с 24 марта 2020 года займёт Андрей Шмаров. Сейчас изданием руководит Илья Булавинов, чьё соглашение истечёт 23 апреля.

Руководитель уже предупредил коллег о том, что не собирается продлевать контракт, говорится на сайте «Ведомостей».

В «Ведомостях» также поменяется редакционный директор. Должность получит Юрий Кацман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин стал приглашённым редактором первого номера нового печатного издания «РБ-Спорт».

Журнал вышел в печать в феврале 2020 года. Издание распространяется бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.