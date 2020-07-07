«Ведомости» опубликовали заявление в поддержку Сафронова

https://static.news.ru/photo/c035c068-c066-11ea-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редакция газеты «Ведомости» опубликовала заявление в поддержку бывшего специального корреспондента издания Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене.

Мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником просто невозможно. Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона, — говорится на сайте издания.

В поддержку Сафронова выступила газета «Коммерсант», в которой журналист работал с 2010 по 2019 год, а также телеканал «Дождь», «Новая газета», РБК и NEWS.ru.

Сотрудники ФСБ задержали 7 июня экс-журналиста, который занимает должность советника главы Роскосмоса по информационной политике. По данным ФСБ, Сафронов передавал сведения, составляющие государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В Роскосмосе заявили, что уголовное дело не связано с работой Сафронова в госкорпорации.

Экс-журналиста привезли в суд, где решается вопрос об избрании меры пресечения. Сафронов не признал своей вины. Ранее главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову, которая работала с Сафроновым в «Коммерсанте», увезли на допрос. Утром в её квартире прошёл обыск. Она проходит по делу в статусе свидетеля.

Возле здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты в защиту Сафронова. Были задержаны семь журналистов. Профсоюз журналистов заявил, что увидел тенденцию преследования прессы в России.

NEWS.ru писал, что ряд СМИ предоставили в суд характеристики на Сафронова. Они просят не отправлять его в СИЗО. Журналисты убеждены, что при трудоустройстве в Роскосмос их бывшего коллегу тщательно проверяли специальные службы.