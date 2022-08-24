«Ведомости» объявили о смене владельца Новым владельцем газеты «Ведомости» стал медиаменеджер Олег Леонов

Фото: vedomosti/vk.com

Новым владельцем газеты «Ведомости» стал медиаменеджер Олег Леонов, говорится в сообщении, опубикованном на сайте издания. 100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером АО «Бизнес Ньюс Медиа», Леонов приобрел у предыдущего собственника Ивана Еремина.

АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России «Ведомости», сообщает о смене владельца, — говорится в заявлении.

Леонов также возглавил совет директоров БНМ, в который вошли генеральный директор, главный редактор газеты «Версия» Константин Зятьков, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский и другие.

Новый владелец издания окончил географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Начинал карьеру в журнале «Эксперт», позже работал в РБК и телекомпании «РЕН ТВ». В настоящий момент он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.

В мае прошлого года главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров, назначение которого привело к увольнению многих журналистов, покинул свой пост.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продают издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Шмаров, который ранее был гендиректором «Сноба».

После этого в издании произошел внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей», что также не прибавило ему популярности.