«Ведомости»: блогеры попросили Путина разблокировать Facebook и Instagram

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pressтелефон Robert Michael/ZB/Global Look Press

Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Facebook и Instagram (признаны в России экстремистскими и запрещены). Авторы обращения считают, что ограничение доступа к этим соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и «риски для всей страны», пишут «Ведомости».

Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны, — говорится в обращении блогеров к лидерам страны.

По мнению инициаторов обращения, отечественные соцсети не обладают такой популярностью у российских пользователей, как те, что были заблокированы. Тем более они не пользуются популярностью у иностранцев. И даже спустя полгода после блокировки они не стали эффективной и равноценной заменой запрещенным сетям.

Согласно информации на сайте Совета блогеров, в него входят 90 человек. Среди них — Араик Галстян (более 19 миллионов подписчиков), Алина Левда (более 7,5 миллионов) и Екатерина Шрейнер (свыше 4,5 миллионов), а также ряд артистов, например, Эдгард Запашный и Митя Фомин. В описаниях под фото большинства из них — ссылка на Instagram.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что доступ к Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) по-прежнему ограничен. Законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение операторами связи требований к работе мобильных приложений.