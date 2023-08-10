Ведение блога в России могут признать экономической деятельностью «Известия»: в России хотят признать ведение блога экономической деятельностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведение блога могут признать экономической деятельностью, сообщают «Известия». По данным издания, об этом свидетельствуют ответы, направленные Минцифры и Росстандартом депутату Госдумы Яне Лантратовой, выступившей с соответствующей инициативой. Предполагается, что подобная мера позволит избежать повторения скандалов с известными блогерами, в отношении которых СК возбудил уголовные дела о неуплате налогов. Ведомства заявили о готовности разработать проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, — говорится в документе.

Лантратова отмечает, что среди блогеров есть большое количество профессиональных и законопослушных граждан, однако их деятельность до настоящего времени находится вне правового поля. Другие эксперты считают, что нововведения позволят узаконить деятельность инфлюенсеров в РФ. Кроме того, у блогеров появятся обязанности и более серьезный контроль за уплатой налогов.

Ранее Федеральная налоговая служба назвала наиболее распространенные нарушения, выявляемые у российских блогеров. Самые частые из них — это искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в ФНС опровергли существование черного списка блогеров.