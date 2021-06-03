Люди стали меньше смотреть профессиональное порно. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего в мире агрегатора видео для взрослых. По оценкам специалистов, это стало тенденцией: пользователи всё чаще предпочитают любительские видео. Число запросов на такие съёмки за прошлый год выросло на 108%. Популярность соцсети OnlyFans, которая специализируется на непрофессиональном контенте, подскочила в пять раз. Кроме того, вырос запрос на «живое» общение и флирт через веб-камеры. Только в России число нелегальных студий за два года выросло в разы. Но что скрывается за глянцевой обложкой вебкам-работы? Чем жертвуют девушки ради «лёгких» денег? Эксклюзивное интервью с вебкам-моделью и неприятная изнанка этого бизнеса — в специальном репортаже NEWS.ru.
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Вебкам: голые и несмешные
News.ru
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21:00, 03 июня 2021
Вячеслав Герасимчук
NEWS.ru
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