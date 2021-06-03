Вебкам: голые и несмешные

Каждый третий российский школьник столкнулся с травлей. Такую статистику приводит общественная организация «Союз матерей России». Причём нередко участие в буллинге принимают не только одноклассники жертвы, но и учителя. Что делать, если ребёнок остался один на один с враждебной толпой? Как его защитить? И кто может стать объектом школьной травли? В День защиты детей редакция NEWS.ru подготовила специальный репортаж о том, как противостоять детскому насилию.

Каждый третий российский школьник столкнулся с травлей. Такую статистику приводит общественная организация «Союз матерей России». Причём нередко участие в буллинге принимают не только одноклассники жертвы, но и учителя. Что делать,...