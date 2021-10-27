Вдову рэпера Картрайта выпустили из СИЗО

Суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, которую обвиняют в его убийстве. Женщина переведена под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По мнению суда, основания для ареста вдовы Энди Картрайта отпали , а следствие приняло затяжной характер. Кохал освободили в зале суда.

Суд следствию отказал. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обвиняемой нельзя покидать квартиру, общаться с другими лицами в рамках уголовного дела и пользоваться средствами связи.

Ранее сообщалось, что малолетнему ребёнку Марины Кохал и убитого Энди Картрайта назначен временный опекун. Им стала супруга адвоката Юрия Авдеева Надежда.

Рэпер Энди Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Следователи считают, что Кохал убила супруга в результате конфликта, после чего расчленила его тело.

В квартире были обнаружены пять пакетов с фрагментами тела музыканта. Сама Марина Кохал утверждает, что её муж скончался от передозировки наркотиков. После этого она якобы расчленила его тело, чтобы никто не узнал о наркотиках, однако позже связалась с адвокатом и по её совету обратилась в полицию.