«112»: вдову Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелли Кобзон

Telegram-канал «112» сообщил, что вдову народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отправили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. По информации канала, несколько дней назад 72-летняя женщина почувствовала недомогание и слабость, поэтому родственникам Нелли Кобзон пришлось обратиться к кардиологам за медицинской помощью.

Вдову Кобзона госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений, сообщает «112».

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

9 сентября в Оружейном переулке в центре Москвы в память о певце поставили памятник. Торжественное мероприятие приурочили к 85-летию со дня рождения Кобзона. На церемонию открытия монумента пришла вдова музыканта, его дочь Наталья Раппорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Мероприятие также посетили глава московского департамента культуры Александр Кибовский, худрук Театра Луны Евгений Герасимов и другие лица.