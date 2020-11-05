Вдову Энди Картрайта оставили под арестом

https://static.news.ru/photo/4aa6aff2-1f7e-11eb-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Суд в Санкт-Петербурге отказался принимать ходатайство защиты Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Адвокат девушки Антон Кобит рассказал РИА Новости, что решение Смольнинского районного суда об аресте Кохал остаётся в силе. Она пробудет в следственном изоляторе как минимум до 30 декабря.

Кохал ранее обращалась с ходатайством о передаче её сына Ефима Юшко опекунам. Как передавал NEWS.ru, суд отказал вдове рэпера и в этой просьбе. Мальчик остался в детском доме в посёлке Вырица в Ленинградской области.

Расчленённое тело Энди Картрайта было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в конце июля. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах гибели артиста, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело. Кохал подозревают в том, что она каким-то образом убила своего мужа. В причастности к смерти рэпера также подозревают мать Марины Елену Кохал.