Вдова Юрия Лужкова продаёт со скидкой отель в Ирландии

https://static.news.ru/photo/59b79c6c-6bb5-11eb-b01b-96000091f725_660.jpg Фото: morrisonhotel.ie

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, считающаяся самой богатой женщиной России, сделала скидку на четырёхзвёздочный отель в Дублине, который она решила продать ещё до пандемии коронавируса.

Заведение теперь можно купить за €68 млн (порядка 6 млрд рублей), сообщает The Irish Times. Изначально цена, установленная Батуриной на построенное в 1996 году здание, была на 15% больше. Предпринимательница хотела выручить около €80–85 млн. Впервые объявление о продаже появилось в феврале 2020 года.

Продажа объекта в любом случае принесёт вдове Лужкова значительную прибыль, несмотря на скидку. Батурина приобрела Morrison в 2012 году за €22 млн (на тот момент 1,5 млрд рублей) и потратила ещё около €10 млн на реконструкцию. Поиском нового хозяина отеля занимается компания CBRE.

В отеле Батуриной оборудованы 145 номеров, семь помещений для мероприятий, фитнес-центр, несколько ресторанов и баров.

В рейтинге журнала Forbes в апреле 2020 года Батурина занимала первое место в списке богатейших женщин РФ. Как передавал NEWS.ru, состояние вдовы Лужкова оценивалось в $1,3 млрд.