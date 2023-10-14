Вдова Юдашкина обратилась к модельеру со словами любви

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Марина Юдашкина

Вдова советского и российского модельера Валентина Юдашкина Марина в его день рождения, 14 октября, написала ему в соцсети поздравление и признание в любви. Сегодня кутюрье исполнилось бы 60 лет. Он не дожил до своего юбилея пять месяцев.

Люблю тебя! С Юбилеем, дорогой! — написала вдова в своем Telegram-канале.

Юдашкин умер 2 мая 2023 года из-за онкологического заболевания. В этом году семья Юдашкина впервые проживает праздник без самого модельера.

После смерти Юдашкина главой его модного дома стала дочь Галина. К моменту смерти модельера она уже много лет занималась семейным бизнесом, укрепляя его авторитет в других странах. Юдашкина при этом признавалась, что не хотела посвящать свою жизнь моде, однако обстоятельства вынудили ее взять бразды правления. На 40-й день после смерти отца Галина написала, что бренд находится в надежных руках и отец может гордиться своим делом.

10 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения немецкого модельера Карла Лагерфельда. За более чем 60 лет карьеры он поработал с такими домами мод, как Fendi, Chloé, Charles Jourdan, Krizia, Curiel, Tiziani, Chanel, а также основал собственный бренд Karl Lagerfeld.