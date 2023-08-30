Вдова Солженицына высказалась о смерти Панфилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссер Глеб Панфилов прожил сложную жизнь, переживая вместе со страной самые разные трудности, заявила NEWS.ru Наталья Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына. По ее словам, Панфилов был свидетелем многих событий, которые старался честно отображать.

Мы остаемся, а один за другим уходят такие крупные художники, совестливые люди, прожившие ХХ век вместе с Россией, все пережившие вместе со страной. Довоенный ребенок. В войну он уже был сознательным человеком. Все бедствия, которые были, и война, и ГУЛАГ, — всему этому он был свидетелем. Сколько мог, честно все это отображал, — рассказала Солженицына.

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни спустя несколько месяцев после перенесенного инсульта. В мае он был госпитализирован и доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. Позднее его лечение проходило в столичном Институте имени Склифосовского.

Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1957 году он окончил химический факультет УПИ, после чего стал работать заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. Параллельно вместе с друзьями он организовал любительскую киностудию, сняв фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция».

В дальнейшем он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Одна из его наиболее известных лент «Начало» появится на экранах в 1970 году. Режиссер Никита Михалков ранее назвал Панфилова абсолютным новатором, так как он мог находить нечто новое даже в очень религиозном содержании.