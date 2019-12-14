https://static.news.ru/photo/db194360-1f57-11ea-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак написал материал, в котором высказывается сомнение в естественности смерти академика Андрея Сахарова, в 1998 году. Сам материал был найден недавно, в настоящее время текст дополняется и готовится к публикации. Об этом в разговоре с журналистами сообщила вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова.

Материалы готовятся специально к 20-летию с момента смерти бывшего мэра Санкт-Петербурга. Нарусова подчёркивает, что в связи с материалом она хотела возбудить расследование по делу о возможном убийстве Сахарова. Правозащитница Елена Боннер отговаривала её делать это.

Она сказала: «Нет, его не вернуть, зачем?» Но у него (Собчака. — NEWS.ru) пафос не в этом, смысл письма в том, что сначала действовали втихаря, а потом начали уже открыто, как с Галей Старовойтовой (депутат Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. — NEWS.ru), — приводит слова Нарусовой РБК.

Мнение Собчака о возможном убийстве Сахарова, отмечает вдова, основывалось на словах его знакомого учёного-химика. По версии политика, академика отравили ядовитым веществом, которое приводит к остановке сердца и не оставляет следов в организме.

Как ранее писал NEWS.ru, Нарусова отдала для публикации секретную статью мужа, которая была написана к 30-летней годовщине с момента смерти академика Андрея Сахарова.

Материал пролежал «в столе» 21 год. Нарусова рассказала журналистам, что впервые услышала об этой статье, когда приезжала в Париж, чтобы навестить находящегося в изгнании супруга. Собчак очень хотел опубликовать материал в Москве.