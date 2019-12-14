https://static.news.ru/photo/4490336c-1e77-11ea-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Людмила Нарусова Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сенатор Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, отдала для публикации секретную статью мужа, которая была написана к 30-летней годовщине с момента смерти академика Андрея Сахарова.

Материал пролежал «в столе» 21 год. Нарусова рассказала журналистам, что впервые услышала об этой статье, когда приезжала в Париж, чтобы навестить находящегося в изгнании супруга. Собчак очень хотел опубликовать материал в Москве.

По словам сенатора, она очень хотела обнародовать работу мужа, но ей везде отказывали. Однако навстречу Нарусовой пошло руководство «Московского Комсомольца».

В своей статье Собчак, который был знаком с академиком Сахаровым, усомнился в естественной смерти академика. По версии политика, академика отравили ядовитым веществом, которое приводит к остановке сердца и не оставляет следов в организме.

Почему Собчак считал, что Сахаров умер не своей смертью, я не смогла тогда подробно его расспросить. Прочитала я статью уже в самолёте. Он просил по возможности сделать запрос по поводу причин смерти. Сахаров, насколько я понимаю, человек, который изобрёл водородную бомбу, понял, что это может быть не только оружием обороны, а инструментом политических игр, — приводит слова Нарусовой «Эхо Москвы».

Ранее NEWS.ru писал, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова раскрыла подробности личной жизни своей дочери. В интервью одному из телеканалов она рассказала, почему новоиспечённый супруг Ксении Константин Богомолов не живёт с ними под одной крышей.

По её словам, режиссёр не вписывается в привычный уклад их семьи.