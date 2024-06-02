Вдова Пьера Нарцисса сыграла роскошную свадьбу с другом певца Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за друга певца и продюсера Евгения Шахрая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия Калачева

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева сыграла свадьбу с лучшим другом своего покойного мужа, композитором Евгением Шахраем, пишет Woman.ru. Мужчина старше своей избранницы на 23 года.

По данным издания, расписались возлюбленные в конце 2023 года, а пышное торжество отложили на теплое время года. В последний день весны супруги отпраздновали свадьбу, пригласив родных и близких. Валерия облачилась в пышное белое платье со шлейфом и фатой, а Евгений — в строгий костюм.

Пьера Нарцисса не стало летом 2022 года. Тогда, оставшись одна с дочерью от музыканта Каролиной-Кристель, она нашла поддержку в продюсере Шахрае, друге экс-участника «Фабрики звезд — 2».

Мы вместе переживали смерть, вместе плакали, все дела делали вместе. Потом вместе занимались переизданием песен Нарцисса. Я говорила, что хочу записать его альбом золотых хитов, и Женя мне помогал в этом. За то время мы как-то привыкли друг к другу и поняли, что друг без друга не можем жить. И с нами на этой ноте Нарцисс все время, он то мне, то ему снится, — вспоминает Валерия.

По словам девушки, еще при жизни Пьер одобрил их союз, а после и вовсе начал приходить во снах.

Сомнений в толковании снов у нас не было. Он видит нас вместе. Мне как-то Женя звонит, весь в поту, заикается. Говорит: «Приходил Нарцисс! Мы все были на побережье, я вел Каролину к алтарю, ты рядом в красном платье. Смотрю, а моя рука черная, понимаю, что тело мое, а управляет мной он. Как в фильме „Приведение“», — рассказывала ранее Валерия.

Недавно сестру певца Пьера Нарцисса Викторию Пьер-Мари обманули при покупке участка в садовом товариществе «Тихие зори». Выяснилось, что такого СНТ никогда не существовало, а земля под домом является природоохранной.