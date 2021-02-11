Вдова Михаила Круга озвучила собственную версию убийства певца

https://static.news.ru/photo/316ffeb0-6c74-11eb-8145-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Певица и вдова шансонье Михаила Круга Ирина рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году.

Вечером 30 июня муж и жена находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми. По словам певицы, никто не знал, что к ним приедет её мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома, где никто никогда не оставался. Там уже находились убийцы — они пролезли в дом до того, как супруги вернулись.

Круг предположила, что злоумышленники собирались совершить преступление, когда вся семья уснёт на втором этаже.

Женщина растерялась, увидев, как на её мать набросились. Несмотря на это, артистка смогла позвать на помощь. Круг добавила, что очень часто прокручивала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, то потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убили бы и её, а после этого уже и всех находившихся в доме.

Тем, что выбежала и позвала на помощь, я остальных членов семьи спасла, — рассказала она в эфире телеканала «Россия».

Женщина считает, что единственным верным решением было бежать и звать на помощь. Круг пояснила, что стреляли и в неё, и в мужа Михаила. Артистка видела лица нападавших, потому что они были без масок.

Ранее NEWS.ru писал, что вокруг убийства Михаила Круга строилось множество версий. Продюсер Вадим Цыганов полагал, что имела место попытка ограбления. Популярной была и версия заказного убийства. В 2008 году в Твери арестовали банду «Тверские волки», в одном из членов которой вдова музыканта Ирина Круг опознала человека, проникшего в ту ночь в их дом.

Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019-м СК назвал имя убийцы артиста — это член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Его застрелили в 2003 году.