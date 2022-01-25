Вдова Градского опознала предполагаемого грабителя по фото

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко опознала одного из подозреваемых в нападении на неё по фотографии, пишет «Московский комсомолец». Очная ставка между предполагаемым грабителем и потерпевшей запланирована на 25 января. Накануне стало известно, что 27-летнего гражданина Таджикистана Умеда Джабборова задержали в Москве.

По данным издания, предполагаемый преступник пытался направить правоохранителей по ложному следу. Мужчину вычислили по номерам белого Mercedes, который был использован при ограблении. При этом у полиции уже имелись сведения касательно Джабборова, но он заявил, что накануне ограбления продал автомобиль малознакомым соотечественникам.

Как сообщил источник ТАСС, личность злоумышленника помогла установить система распознавания лиц в столичном метро.

Подозреваемый задержан ночью на станции метро «Менделеевская» в Москве. Установить его удалось благодаря камерам распознавания лиц, установленным в столичной подземке, — сказал собеседник агентства.

О задержании Умеджона Джабборова стало известно накануне. Отмечалось, что в Москве он проживает 10 лет. Джабборов ранее был судим за дачу взятки. Кроме того, подозреваемый находится в федеральном розыске за то, что скрылся от следствия.

Нападение на вдову Градского произошло 16 января в Московской области. По информации следствия, трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у неё крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.