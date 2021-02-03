Вдова Грачевского опровергла заявление Саид Шах о драке после ток-шоу

https://static.news.ru/photo/a45902dc-6639-11eb-8239-96000091f725_660.jpg Фото: belotserkovskaia_official/Instagram.com

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская назвала слова журналистки Марианны Саид Шах о драке после записи ток-шоу «Пусть говорят» ложью.

Ага, мне сейчас как раз до драки, до кулаков, до всего... Ещё бы я умела драться — было бы неплохо, наверное. Тогда бы действительно дошло до драки и кулаков. У меня проблема — драться не умею. Посмотрите на её мощь и мою, её размеры и мои. И наверное, если она меня толкнёт, я просто буду валяться на полу. А тут я, оказывается, с кулаками. Это вообще очень интересный момент, — сказала Белоцерковская порталу WomanHit.

Ранее Саид Шах заявила журналистам о скандале после съёмок и отметила, что Белоцерковская пришла на программу в сопровождении молодого человека.

Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.