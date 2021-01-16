Вдова Грачевского не смогла усидеть у гроба мужа

https://static.news.ru/photo/e5d541a2-58b1-11eb-867b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссёром.

36-летняя актриса могла с трудом сдерживать слёзы. Женщина была буквально убита горем. Вместе с ней сцену покинули и её друзья.

В Москве 17 января началось прощание с Борисом Грачевским. Церемония проходит в Доме кино. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с Грачевским пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. Среди пришедших также были певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

По словам Бедроса Киркорова, Грачевский был «человеком-солнце». Он никогда не видел его грустным.

В свою очередь актёр Александр Пашутин рассказал, что сейчас трудно найти артиста, который не снимался бы у Грачевского. Сам он принимал участие в съёмках трёх выпусков. Харламов и Батрутдинов также снимались в «Ералаше».

Батрутдинов рассказал, что однажды получил от Грачевского один из самых ценных советов: «Не слушай никого!». По его словам, с уходом Грачевского ушла и часть детства.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.