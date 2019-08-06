https://static.news.ru/photo/ae934b24-b846-11e9-960d-fa163e074e61_660.jpg Юлия Доренко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия отреагировала на претензии генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного к радио «Говорит Москва» из-за передачи её покойного мужа.

18 декабря 2018 года Сергей Доренко назвал артиста «звереубийцей», потому что он жестоко обращается с животными во время концертов, а также за кулисами. После этого зрители стали требовать деньги за билеты обратно, в результате чего цирк потерял 17,9 млн рублей.

Стыдный Запашный с мозгом четырёхлетнего ребёнка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу, — цитирует « Риду с» слова Юлии Доренко.

Новый директор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян назвал отношения с Запашным «рабочими». По его мнению, у них нет конфликта, так как артист имел претензии к человеку, которого уже нет.

Доренко умер в Москве 9 мая — сердечный приступ произошёл непосредственно во время поездки на мотоцикле. Он ехал по Садовому кольцу со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Ему стало плохо, мотоцикл завалился набок и врезался в отбойник встречной полосы. Однако причина смерти — не ДТП, травмы не были смертельными. Источник в медицинских кругах сообщил, что смерть произошла по естественным причинам. Радиоведущему было 59 лет.

Как ранее писал News.ru, часть праха Доренко его вдова Юлия развеяла на горе Митридат в Керчи, где он родился и провёл детство. Ранее половина его праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.