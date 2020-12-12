Вдова диктора Кремля Хорошевцева назвала причину его смерти

76-летний народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом рассказала его вдова Елена Стружкина.
Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность, — цитирует Стружкину ТАСС.
Диктор заболел коронавирусной инфекцией 12 ноября. У него было много различных заболеваний, отметила вдова.
Президент страны Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близкими покойного, писал NEWS.ru.
Евгений Хорошевцев родился в 1944 году. В 1968-м он стал диктором Всесоюзного радио. Он был учеником легендарного Юрия Левитана. В 1996–1997 годах Евгений Александрович возглавлял общероссийское «Радио 1», с 2000 года стал диктором протокольных мероприятий президента, а с 2006-го стал вести парады Победы.