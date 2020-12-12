Вдова диктора Кремля Хорошевцева назвала причину его смерти

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что её дядя вместе с дочерью Юлией пока опасаются приезжать в Россию. Ей ничего не известно о его планах на Новый год, но экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.

Не знаю, как они будут Новый год отмечать, но сначала они будут отмечать католическое Рождество — святой для нас для всех праздник. Я не могу им звонить, у нас односторонняя...