Вдова Балабанова ответила на знаменитый вопрос из фильма «Брат 2»

Вдова российского режиссёра Алексея Балабанова — Надежда Васильева — процитировала в разговоре с NEWS.ru фразу главного героя фильма покойного супруга «Брат 2» (2000) Данилу Багрова, отвечая на знаменитый вопрос «В чём сила?». Женщина подчеркнула, что «сила всегда в одном и том же, в любое время — в правде».

Сила всегда в одном и том же. В любое время. Что в современное, что не в современное. Ничего нового не изобретено. Сила в правде, — заявила Васильева.

Данный вопрос Багров задал одному из главных антагонистов ленты — американскому бизнесмену Ричарду Мэннису (Гари Хьюстон). Монолог Багрова стал культовым и начинается со слов: «Вот скажи мне, американец, в чём сила?...». Балабанов также является режиссёром первой части «Брата» с Сергеем Бодровым в роли Багрова. Картина вышла на российские экраны в 1997-м.

Надежда Васильева Алексей Даничев/РИА Новости

В сентябре 2021-го Васильева призналась, что её муж мог умереть из-за резкого отказа от курения и употребления спиртных напитков. По её мнению, Балабанов неправильно поступил, когда в один момент завязал с вредными привычками: врачи сказали ему принимать лекарства и постепенно уменьшать дозу «горячительного». Изношенная мышца сердца не выдержала столь внезапных изменений, и режиссёр скончался, считает Васильева.

Вдова добавила, что испытывает чувство вины перед Балабановым. Она пыталась заставить его побороть алкогольную зависимость, но это плохо у неё получилось, так как режиссёра окружали друзья-алкоголики. Режиссёр, подаривший россиянам такие легендарные кинокартины, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и другие, скончался 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.

Ранее советский и российский актёр Виктор Сухоруков назвал «свалкой, глупостью» и «непонятным мятежом» скандал вокруг перевода фразы его персонажа — киллера Виктора Багрова по прозвищу Татарин — про бандеровцев в фильме «Брат 2» на Netflix.