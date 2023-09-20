Вдова Алексея Янина рассказала, как пройдут его похороны Вдова Алексея Янина: на похоронах актера будут только его близкие

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Алексей Янин

Похороны российского актера Алексея Янина будут закрытыми, рассказала «360» его вдова Дарья Клюшникова. При этом, как сообщает издание, она не стала называть дату и место прощания с артистом.

Похороны будут не публичные, для узкого круга людей, для своих друзей, — рассказала супруга актера.

Женщина добавила, что занимается в похоронном агентстве подготовкой к траурной церемонии, не рассказав при этом, где и когда состоится прощание.

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин, 2008 год Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин, 2008 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Андрей Сипин, Алексей Янин. Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Андрей Сипин, Алексей Янин. Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин

При этом ранее Дарья Клюшникова рассказала, что мошенники попытались жестоко обмануть семью актера, позвонив 2 сентября якобы из морга и сообщив о смерти артиста. Тогда многие коллеги Янина выразили соболезнования, но затем выяснилось, что он жив.

Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин скончался в 40-летнем возрасте от последствий давнего инсульта. 2 сентября он в тяжелом состоянии попал в реанимацию, врачи пытались спасти ему жизнь, но у мужчины не выдержало сердце. Популярность Янину принесли роли в фильмах и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Опережая выстрел» и десятках других картин. В марте 2015 года у актера случился инсульт с серьезным поражением мозга. Врачам пришлось сделать актеру трепанацию черепа. На поправку он пошел только спустя несколько лет.